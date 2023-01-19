. Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей

Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей
Бывший муж ведущей Ксении Бородиной пытался получить гражданство другой страны. Юрий Будагов пытался получить гражданство Турции, однако местные власти отклонили его запрос, и выяснилось, почему. Турция не захотела видеть Будагова считать своим гражданином, так как вскрылись некоторые подробности его жизни. Так, в ходе проверки власти выяснили, что бывший муж телезвезды находится в международном розыске, о чем СМИ сообщали еще летом. Теперь же стало известно, что бизнесмен имеет не только российское гражданство, но и армянское. Помехой это стало потому, что он не предоставил соответствующих документов. По информации в Сети, Юрий все еще проживает в Стамбуле, где у него есть недвижимость.
Напомним, недавно всколыхнул скандал между Ксенией Бородиной и Залиной Башировой, супругой Юрия. Начался он с того, что владелица бренда косметики дерзко ответила подписчикам ведущей на замечание о том, что ее бывшие не смогли найти себе красивых избранниц. Ксения тут же высказалась в личном блоге по этому поводу. «Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами!» — выпалила звезда. Баширова не стала отмалчиваться. «Не совсем понимаю, о каком хайпе и пиаре идет речь? Вы о чем, дамы и господа? Не нужно меня путать со вторым бывшим мужем (Курбаном Омаровым — прим. ред.), который продавал рекламу с Марусей. Я замужем почти 10 лет, обо мне вообще никто не знал, но это не помешало мне шесть лет назад открыть школу, а три года назад — бренд косметики», — заявила она, цитирует «ВЧК-ОГПУ» .
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Джиган попал в больницу после встречи с двухметровой медузой
Джиган попал в больницу после встречи с двухметровой медузой
87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
87 жителей Иркутской области за сутки заболели коронавирусом
Для 60 тысяч жителей Иркутского района МегаФон улучшил связь
Для 60 тысяч жителей Иркутского района МегаФон улучшил связь
В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский сад на 145 мест
В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский
Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж
Екатерина Стриженова выдает младшую дочь замуж
Ванга никогда не называла даты в своих предсказаниях
Ванга никогда не называла даты в своих предсказаниях
Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская
Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская
Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
Дочка певицы Славы ждет ребенка
Дочка певицы Славы ждет ребенка
Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей
Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей
Владимир Познер нашелся в неожиданном месте
Владимир Познер нашелся в неожиданном месте
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Топ на сегодня

Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
Лера Кудрявцева с матом бросилась защищать Оскара Кучеру
Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике
Яна Рудковская откровенно рассказала о своей пластике

Еще по теме

СМИ: Экс-супруга Ксении Бородиной заочно арестовали. Интерпол разыскивает его за мошенничество
Бывший муж Ксении Бородиной развлекается с ее подругой
СМИ: Ксения Бородина уходит из "Дома 2"
Ксении Бородиной не хватает секса