. Муж Ксении Бородиной пытался скрыться за границей

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной пытался получить гражданство другой страны. Юрий Будагов пытался получить гражданство Турции, однако местные власти отклонили его запрос, и выяснилось, почему. Турция не захотела видеть Будагова считать своим гражданином, так как вскрылись некоторые подробности его жизни. Так, в ходе проверки власти выяснили, что бывший муж телезвезды находится в международном розыске, о чем СМИ сообщали еще летом. Теперь же стало известно, что бизнесмен имеет не только российское гражданство, но и армянское. Помехой это стало потому, что он не предоставил соответствующих документов. По информации в Сети, Юрий все еще проживает в Стамбуле, где у него есть недвижимость.Напомним, недавно всколыхнул скандал между Ксенией Бородиной и Залиной Башировой, супругой Юрия. Начался он с того, что владелица бренда косметики дерзко ответила подписчикам ведущей на замечание о том, что ее бывшие не смогли найти себе красивых избранниц. Ксения тут же высказалась в личном блоге по этому поводу. «Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами!» — выпалила звезда. Баширова не стала отмалчиваться. «Не совсем понимаю, о каком хайпе и пиаре идет речь? Вы о чем, дамы и господа? Не нужно меня путать со вторым бывшим мужем (Курбаном Омаровым — прим. ред.), который продавал рекламу с Марусей. Я замужем почти 10 лет, обо мне вообще никто не знал, но это не помешало мне шесть лет назад открыть школу, а три года назад — бренд косметики», — заявила она, цитирует «ВЧК-ОГПУ» .