. Мужчина пропустил свадьбу дочери и нашел поддержку в сети
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Мужчина пропустил свадьбу дочери и нашел поддержку в сети

Мужчина пропустил свадьбу дочери и нашел поддержку в сетиМужчина пропустил свадьбу дочери из-за аварии падчерицы и нашел поддержку в сети

Пользователь Reddit рассказал, как пропустил свадьбу дочери из-за того, что его падчерица попала в серьезную аварию. В сети мужчина нашел поддержку, многие комментаторы сочли случившееся уважительной причиной для ухода с торжества.

Автор написал, что у него есть дочь от прошлого брака Джесс, а у его нынешней жены — дочь Пенни. «Мы с супругой вместе 15 лет, и я считаю Пенни дочерью. Ее отец умер еще до ее рождения, поэтому у Пенни всегда был только я», — отметил герой истории. По его словам, он пытался подружить Джесс и Пени, однако они с детства недолюбливали друг друга.

Недавно родная дочь юзера вышла замуж, а сам он должен был вести ее к алтарю. Однако за пять часов до церемонии мужчине позвонили из полиции и сообщили, что его падчерица попала в аварию. Герой истории и его жена уехали в больницу, там они выяснили, что ДТП было серьезным и жизни Пенни грозит опасность.

«Я позвонил Джесс и рассказал, что произошло. Я сказал, что мы не знаем, что на самом деле происходит и выживет ли Пенни, но из-за этого я не смогу уйти из больницы, пока ситуация не стабилизируется», — вспомнил автор и добавил, что извинился перед дочерью.

По его словам, Джесс не поинтересовалась состоянием Пенни и начала кричать, что он выбирает падчерицу вместо биологической дочери в самый важный момент ее жизни. «Она напомнила мне, что я вел Пенни к алтарю и что я никогда теперь не отведу к алтарю ее», — пересказал он.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора и написали, что он принял правильное решение, так как его падчерица могла умереть. При этом комментаторы отметили, что также можно понять и реакцию его родной дочери, и посоветовали попытаться сново объяснить Джесс ситуацию.

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По материалам: lenta.ru

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