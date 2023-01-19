. На дочку Даны Борисовой напали из-за русофобии

Дочка ведущей Даны Борисвой подверглась нападению за границей. В российскую ведущую бросили тарелку. На отдыхе в Таиланде ведущая Дана Борисова и ее дочь Полина столкнулись с негативным отношением, но не со стороны местных жителей, а со стороны отдыхающей украинки, которая швырнула в Дану тарелку.«А Поля мне еще говорит: «Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?» Ну а в остальном мы не чувствовали негатива», — приводит слова Борисовой издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».