. На дочку Даны Борисовой напали из-за русофобии
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На дочку Даны Борисовой напали из-за русофобии

На дочку Даны Борисовой напали из-за русофобии
Дочка ведущей Даны Борисвой подверглась нападению за границей. В российскую ведущую бросили тарелку. На отдыхе в Таиланде ведущая Дана Борисова и ее дочь Полина столкнулись с негативным отношением, но не со стороны местных жителей, а со стороны отдыхающей украинки, которая швырнула в Дану тарелку.
«А Поля мне еще говорит: «Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?» Ну а в остальном мы не чувствовали негатива», — приводит слова Борисовой издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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