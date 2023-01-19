. На Джигана напала дубайская медуза

Медуза отправила рэпера Джигана на больничную койку. Музыкант с женой и четырьмя детьми отдыхают в Дубае. Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) любит подводное плавание. Однако сегодня 37-летний артист признался, что пострадал и-за этого. По словам рэпера, он сошелся в неравном бою с местной обитательницей. В результате россиянин оказался в больнице. «Ситуация лютая на самом деле, — рассказал Джиган. — Пошел я искупаться в море. Вчера еще ветер такой сильный был, холодно, вода холодная... Значит, иду я в море, прохожу где-то уже по пояс. Поворачиваюсь и смотрю: плывет двухметровая фиолетовая медуза! Вот с такими щупальцами, метра два, если не три... Огромная, короче».Исполнитель хита «Хавчик» заверил, что не собирался наносить вред медузе. По его словам, он понял, что это ее территория. Музыкант поплыл подальше от беспозвоночного. Однако он не понравился медузе. Денис сказал, что схватил в одну руку краба, в другую – барракуду и принялся ними отбиваться от нее. Рэпер даже решил, что победил морскую обитательницу. Однако, как только он повернулся к ней спиной, она ужалила его. «Эта тварь, последней шупальцей, как крыса – мне в спину, когда мы уходили – на! – пожаловался Устименко-Вайнштейн. — И у меня так спину схватило, я даже не могу разогнуться. Вот прилег в больничку».