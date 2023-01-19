. На льду Байкала аншлагами отметили самые опасные места
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На льду Байкала аншлагами отметили самые опасные места

На льду Байкала аншлагами отметили самые опасные места

Самые опасные места на льду Байкала в Прибайкальском национальном парке отметили аншлагами. Инспекторы в области охраны окружающей среды «Заповедного Прибайкалья» установили десятки конструкций на льду Малого Моря, акватория которого входит в состав особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Со стороны острова Ольхон аншлаги появились у Иркутской губы, вблизи Малого Хужира, поселка Харанцы и у бывшего рыбзавода в Хужире. Со стороны материка аншлаги выставили на побережье в местности Курма, возле мысов Уюга и Улирба, вблизи Сарминской косы и мыса Дыбэй, бухты Шида, в Мухорском и Куркутском заливах.

Сейчас выезд на лед Байкала запрещен. Официальная зимняя переправа на остров Ольхон еще не открыта. Обычно дорогу открывают в феврале, после того как толщина льда превысит отметку в 0,5 метра.

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По материалам: irk

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