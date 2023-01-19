. Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне
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Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне

Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне
56-летняя певица Наталья Штурм поделилась пикантным фото в белье, стоя в ванне. Наталья Штурм похвасталась изящными формами в социальных сетях. 56-летняя певица не стесняется демонстрировать обнаженную фигуру и часто радует поклонников смелыми снимками. Сегодня артистка поделилась кадрами в нижнем кружевном белье. Исполнительница хита «Школьный романс» опубликовала фотографию, на которой запечатлена в ванной. По ее мнению, в Крещение необязательно нырять в ледяную прорубь.
«Крещенские купания вопреки общепринятому мнению вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе», — поделилась Штурм. К слову, поклонники пришли в восторг от снимка артистки. Пользователи восхитились красотой и задумкой певицы. «Шикарные крещенские купания. Как всегда эффектно, со вкусом и ярко», — подчеркнул подписчик. Напомним, Штурм тщательно следит за фигурой и питанием. В ноябре артистка рассказала, что без стеснения занимается спортом в различных местах. По ее словам, для поддержания мышц в тонусе необязательно посещать тренажерный зал.
«Фитнесом можно заниматься везде. Не давайте мышцам лениться, потом сложнее будет прийти в норму. 10-15 минут в день активных упражнений вам пойдет на пользу. Пистолетик, велосипедик, приседания, отжимания, дыхательная гимнастика. Где бы вы не были, укрепляйте мышцы», — объяснила Наталья. Напомним, летом прошлого года артистке сделал предложение руки и сердца 55-летний миллионер Альберт. Он подарил ей кольцо с редким бриллиантом. «Альберт для меня как домашние тапочки. Он теплый, уютный и родной. Спасибо! Это так классно, я в восторге», — откровенничала Наталья.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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