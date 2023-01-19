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Нейросеть сгенерировала портреты типичных покупателей, которые ходят в магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Нейросеть сгенерировала портреты типичных покупателей, которые ходят в магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Заходя в магазин или супермаркет, как часто вы обращаете внимание на других покупателей? Оцениваете ли вы их внешность, возраст? Если вы таким никогда не занимались даже ради любопытства, то у вас есть возможность посмотреть на результат чужих подсматриваний (пусть и не совсем обычных).

Ребята из «Х5 Клуб» и «Агентства Искусственного Интеллекта» решили немного поэкспериментировать с возможностями нейросетей и создать портреты типичных покупателей из России, которые частенько наведываются в сеть магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток». ИИ дали задачу создать реалистичные изображения людей, которые будут соответствовать заявленному возрасту, полу, а также этнической принадлежности. Предлагаем вам взглянуть на получившийся результат.

Алтайский край

Костромская область

Москва и Московская область

Брянская область

Результат эксперимента можно назвать суперудачным! Получившиеся изображения отличаются фотореалистичностью и невероятной детализированность. На первый взгляд можно даже подумать, что перед нами реальные снимки, сделанные на качественную камеру

Воронежская область

Псковская область

В основу нейропортретов легли обезличенные данные о среднем чеке, возрасте, поле, знаке зодиака, а также вкусовых предпочтениях посетителей магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», которые пользуются программой лояльности «Х5 Клуб». Сервисы для генерации изображений любезно предоставило «Агентство Искусственного Интеллекта».

Ростовская область

Рязанская область

Ивановская область

Иркутская область

Краснодарский край

Для создания портретов использовались популярные ныне нейронные сети — DALL-E и Midjourney. На первом этапе участники эксперимента составили текстовые описания покупателей, полученных в ходе анализа данных участников программы «Х5 Клуба». После этого получившиеся запросы прогнали через программу и получили первичные портреты. В дальнейшем специальный алгоритм оценивания результата генерации соединял и улучшал изображения, добиваясь желаемого результата.

Красноярский край

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Липецкая область

Пензенская область

Пермский край

Самарская область

Республика Карелия

Калининградская область

Тюменская область

Тамбовская область

Саратовская область

Кстати, благодаря этому эксперименту удалось определить, что средний возраст россиянина, который ходит за покупками в «Пятёрочку» и «Перекрёсток» составляет 42 года. Регион проживания в этом случае не имеет значения.

Республика Хакасия

Республика Алтай

Оренбургская область

Условно говоря, в столь забавном эксперименте приняли участие 67 регионов России. Все изображения можно посмотреть на официальном канале X5 Group.

# Интересное
По материалам: twizz

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