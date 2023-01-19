Необычные инструменты и устройства для решения проблем, о которых мало кто задумывался (17 фото)
Сегодня, 12:28
В каждой сфере жизнедеятельности человека есть свои нишевые инструменты и устройства. И они могут удивить, поскольку об их существовании мало кто задумывается. Предлагаем провести пару познавательных минут и поглядеть на эти интересные штуки.
Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обуви
Паук — воздушный подъёмник, позволяющий добраться до труднодоступных мест
Ножницы для резки ниток, которые можно держать в руке, не снимая после каждого обрезания
3D-мышь 3DConnexion — помогает работать в программах, где необходимо иметь дело с объёмными объектами
Этот крошечный инструмент используется для удаления апельсиновой корки
Винтажный снегоочиститель
Обжимной инструмент
У этого устройства одна функция — надевать наконечники на концы шнурков.
Стенографическая машина
Используется для стенографической записи слов со скоростью более 225 слов в минуту. Незаменима в залах суда и на юридических заседаниях
Электрический нож для отделения мёда от сот
Инструмент, используемый поварами для проверки точности нарезки
Ручной резак для медных труб
Огромный плуг
Такие штуки используются (правда, более современные их модели) для расчистки полей и лесов.
Очиститель жалюзи
Цианометр — инструмент, используемый для измерения голубизны неба
Сферическая доска, используемая на уроках геометрии
Разгрузчик цемента
Машина для перфорации почтовых марок
Женщины надели бумажные шапочки, чтобы остатки бумаги не попадали им в волосы.
Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обуви
Паук — воздушный подъёмник, позволяющий добраться до труднодоступных мест
Ножницы для резки ниток, которые можно держать в руке, не снимая после каждого обрезания
3D-мышь 3DConnexion — помогает работать в программах, где необходимо иметь дело с объёмными объектами
Этот крошечный инструмент используется для удаления апельсиновой корки
Винтажный снегоочиститель
Обжимной инструмент
У этого устройства одна функция — надевать наконечники на концы шнурков.
Стенографическая машина
Используется для стенографической записи слов со скоростью более 225 слов в минуту. Незаменима в залах суда и на юридических заседаниях
Электрический нож для отделения мёда от сот
Инструмент, используемый поварами для проверки точности нарезки
Ручной резак для медных труб
Огромный плуг
Такие штуки используются (правда, более современные их модели) для расчистки полей и лесов.
Очиститель жалюзи
Цианометр — инструмент, используемый для измерения голубизны неба
Сферическая доска, используемая на уроках геометрии
Разгрузчик цемента
Машина для перфорации почтовых марок
Женщины надели бумажные шапочки, чтобы остатки бумаги не попадали им в волосы.
По материалам: trinixy