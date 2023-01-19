. Необычные инструменты и устройства для решения проблем, о которых мало кто задумывался (17 фото)
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Необычные инструменты и устройства для решения проблем, о которых мало кто задумывался (17 фото)

Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обувиВ каждой сфере жизнедеятельности человека есть свои нишевые инструменты и устройства. И они могут удивить, поскольку об их существовании мало кто задумывается. Предлагаем провести пару познавательных минут и поглядеть на эти интересные штуки.

Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обуви


Паук — воздушный подъёмник, позволяющий добраться до труднодоступных мест

Паук — воздушный подъёмник, позволяющий добраться до труднодоступных мест
Ножницы для резки ниток, которые можно держать в руке, не снимая после каждого обрезания

Ножницы для резки ниток, которые можно держать в руке, не снимая после каждого обрезания
3D-мышь 3DConnexion — помогает работать в программах, где необходимо иметь дело с объёмными объектами

3D-мышь 3DConnexion — помогает работать в программах, где необходимо иметь дело с объёмными объектами
Этот крошечный инструмент используется для удаления апельсиновой корки

Этот крошечный инструмент используется для удаления апельсиновой корки
Винтажный снегоочиститель

Винтажный снегоочиститель
Обжимной инструмент

Обжимной инструмент
У этого устройства одна функция — надевать наконечники на концы шнурков.

Стенографическая машина

Стенографическая машина
Используется для стенографической записи слов со скоростью более 225 слов в минуту. Незаменима в залах суда и на юридических заседаниях

Электрический нож для отделения мёда от сот

Электрический нож для отделения мёда от сот
Инструмент, используемый поварами для проверки точности нарезки

Инструмент, используемый поварами для проверки точности нарезки
Ручной резак для медных труб

Ручной резак для медных труб
Огромный плуг

Огромный плуг
Такие штуки используются (правда, более современные их модели) для расчистки полей и лесов.

Очиститель жалюзи

Очиститель жалюзи
Цианометр — инструмент, используемый для измерения голубизны неба

Цианометр — инструмент, используемый для измерения голубизны неба
Сферическая доска, используемая на уроках геометрии

Сферическая доска, используемая на уроках геометрии
Разгрузчик цемента

Разгрузчик цемента
Машина для перфорации почтовых марок

Машина для перфорации почтовых марок
Женщины надели бумажные шапочки, чтобы остатки бумаги не попадали им в волосы.
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По материалам: trinixy

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Необычные инструменты и устройства для решения проблем, о которых мало кто задумывался (17 фото)
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