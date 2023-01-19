. Необычные инструменты и устройства для решения проблем, о которых мало кто задумывался (17 фото)

В каждой сфере жизнедеятельности человека есть свои нишевые инструменты и устройства. И они могут удивить, поскольку об их существовании мало кто задумывается. Предлагаем провести пару познавательных минут и поглядеть на эти интересные штуки.Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обувиПаук — воздушный подъёмник, позволяющий добраться до труднодоступных местНожницы для резки ниток, которые можно держать в руке, не снимая после каждого обрезания3D-мышь 3DConnexion — помогает работать в программах, где необходимо иметь дело с объёмными объектамиЭтот крошечный инструмент используется для удаления апельсиновой коркиВинтажный снегоочистительОбжимной инструментУ этого устройства одна функция — надевать наконечники на концы шнурков.Стенографическая машинаИспользуется для стенографической записи слов со скоростью более 225 слов в минуту. Незаменима в залах суда и на юридических заседанияхЭлектрический нож для отделения мёда от сотИнструмент, используемый поварами для проверки точности нарезкиРучной резак для медных трубОгромный плугТакие штуки используются (правда, более современные их модели) для расчистки полей и лесов.Очиститель жалюзиЦианометр — инструмент, используемый для измерения голубизны небаСферическая доска, используемая на уроках геометрииРазгрузчик цементаМашина для перфорации почтовых марокЖенщины надели бумажные шапочки, чтобы остатки бумаги не попадали им в волосы.