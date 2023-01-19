. New York Times: США решили помочь Украине с ударами по Крыму

Администрация американского президента Джо Байдена признала, что Украине понадобится оружие, чтобы атаковать Крым, невзирая на возможную эскалацию конфликта, к которой приведет этот шаг. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники в кругах чиновников США, осведомленных о переговорах с украинской стороной.

Изменение позиции Белого дома собеседники газеты связывают с распространенным мнением о том, что, если Москва почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Украины на будущих переговорах. Среди чиновников и экспертов в Соединенных Штатах ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения РФ ответного удара тактическим ядерным оружием. Но они при этом уверены, что риск этого сценария все еще сохраняется.

В настоящее время Вашингтон обсуждает с Киевом вероятность использования поставляемого оружия для атаки на Крым или Крымский мост. Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Ходжес подчеркивал, что военные базы в Крыму стали главной причиной быстрого взятия Россией под контроль Херсонской области. Поэтому сейчас главная цель Украины - ослабить группировку войск на полуострове.

В видеообращении на саммите G20 Владимир Зеленский выдвинул собственные требования для начала переговоров о мире. В их числе – полный вывод российских войск за пределы границ Украины 1991 года (в т.ч. оставление Крыма и Донбасса), а также гарантии продовольственной, ядерной и энергетической безопасности страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти условия нереалистичными и неадекватными.