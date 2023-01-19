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Олег Газманов разделся против воли жены

Олег Газманов разделся против воли жены
71-летний певец Олег Газманов окунулся в купель. Артист находится в прекрасной физической форме и может похвастаться отличным здоровьем. Поэтому ничто не помешало артисту соблюсти традиции в православный праздник Крещение и окунуться в прорубь. Исполнитель сообщил, что нырял в ледяную воду впервые за долгое время. Его жена Марина выступала категорически против подобного подвига, но он пошел ей наперекор. «В прошлые несколько лет на Крещение я окунался в теплых водах океана, поскольку зимний отдых частично проводил на юге. В этот раз был в Москве и неожиданно понял, что соскучился по крещению в ледяной воде. Жена отговаривала, убеждала, что это необязательно, ведь вся вода становится святой и можно все таинство совершить дома в ванне или под душем. Христа крестили не в ледяной воде и т. д… Но я все равно это сделал и реально почувствовал, что очистился духовно и физически», — поделился своими эмоциями певец.
В доказательство Газманов опубликовал фото, на котором предстал с голым торсом у проруби. Он уточнил, что погрузился в воду, как полагается, три раза с головой и сейчас чувствует себя прекрасно. К слову, в этом году отдых певца за границей не задался. На праздники певец улетел в Дубай, решив совместить приятное с полезным – второго января у него состоялся концерт в Эмиратах. Однако во время выступления артиста произошел неприятный инцидент, едва не закончившийся дракой. К певцу пристали двое изрядно подвыпивших мужчин и потребовали, чтобы он высказался о ситуации на Украине. Газманов общаться с нетрезвыми оппонентами отказался, но те продолжали настаивать и едва не завязали с музыкантом драку. Конфликт в итоге удалось решить мирным путем, но все случившееся попало на видео и стало достоянием общественности, а вокруг артиста разгорелся громкий скандал, так что ему пришлось спешно покинуть ОАЭ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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