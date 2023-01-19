. Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская
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Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская

Оскара Кучеру пытается защитить Яна Поплавская
Актер и ведущий Оскар Кучера угодил в скандал. Артист дал интервью иноагенту Юрию Дудю, сбежавшему из России в Европу. В разговоре с опальным журналистом артист заявил, что поддерживает за родную страну и более за нее всем сердцем. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Сторонникам Украины, конечно, не понравилась позиция Кучеры, и они поспешили высказаться по этому поводу. Но есть у Оскара и большая группа поддержки. «Я, конечно, очень поддерживаю Оскара Кучеру. Но не надо ему было идти к Дудю. Перед свиньями бисер не мечут. А если уж идти, то знать, что на этого человека работает большая профессиональная команда. Готовиться надо было. Нельзя недооценивать врага. Нельзя недооценивать Дудя. Если ты идешь отстаивать позицию, не только свою — нашу позицию, говорить об СВО, о произошедшем на Украине, то любой мало-мальски неопытный журналист, публичная личность будет готовиться. Это бой. Возьми тренера, стань Рокки Бальбоа. Ты шел на ринг с серьезным соперником. Почему пошел без подготовки, если уж решился?» — посетовала 55-летняя актриса Яна Поплавская, которая, по всей видимости, все же разочаровалась в некоторых высказываниях коллеги.
Сам Кучера довольно спокойно реагирует на любые высказывания в свой адрес. Более того, он не намерен менять личной позиции и остается на стороне России и людей, стоящих на ее защите. «Не знаю, что Юра нарежет, но надеюсь, что смысл сохранит. Было непросто. Ваше мнение хотел бы увидеть в комментариях. Напишу, зачем я согласился. Не за деньги. Ни одной копейки не получил, да и не платит Дудь никому. Потому что, помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение. Я пытался быть максимально корректным, не сыпать фразами типа «где вы были восемь лет». Хотя это и весомейший аргумент. Ну и если вы решили отписаться, не пишите мне об этом, мне все равно, хотя нет, — уверен остальным будет легче дышать», — подчеркнул Оскар в своем Telegram-канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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