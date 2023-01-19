. От чего нужно избавиться Девам, чтобы стать счастливее
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От чего нужно избавиться Девам, чтобы стать счастливее

От чего нужно избавиться Девам, чтобы стать счастливее

Девы — уникальные люди. Они обладают невероятным потенциалом, но далеко не всегда могут реализовать его даже наполовину. Астрологи рассказали, от чего нужно избавиться людям этого Знака, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону.


Мы уже рассказывали о том, от чего нужно избавиться для достижения счастья другим представителям стихии Земли — Тельцам. Настало время поделиться полезной информацией и для Дев.

Привычка бросать начатое

Девы по какой-то причине думают, что им все должно даваться легко. Всё то, что у них не получается, они тут же бросают и ставят на этом крест, даже если им это нравится. Это очень опасная черта характера, от которой нужно избавляться любыми методами. В противном случае ни о каком финансовом и деловом успехе и речи идти не будет. В большинстве случае успех определяет именно умением человека противостоять трудностям, но Девы отказываются бороться.

Желание нравиться всем вокруг

В принципе, в самом этом желании нет ничего дурного. Тем не менее, Девы готовы идти на все, лишь бы иметь вокруг себя одних друзей и товарищей, но без врагов обойтись попросту невозможно. Недоброжелатели есть у всех, поэтому Девам лучше не пытаться изменить то, его изменить априори нельзя. В своем стремлении помогать людям Девы часто не могут говорить им «нет», из-за чего порой тратят слишком много времени на чужие проблемы. Это и является основной причиной утраты счастья.


Стремление к идеальному порядку

Это выражается в разных вещах. Одним Девам хочется, чтобы всегда все шло строго по плану. Само собой, разочарования в случае срыва тех или иных дел, бывают довольно часто. Другим Девам хочется, чтобы этот порядок был в доме. В целом это благотворно сказывается на успехах и самочувствии, но порой люди данного Знака тратят слишком много времени на поддержание чистоты. Девы — это типичные перфекционисты. Такой образ мышления часто идет разрез со счастьем.

Неумение расслабляться

Девы не умеют отдыхать. Если у них что-то не получается, они повышают время работы, чтобы это исправить, что свойственно лишь тем, кто научился не бросать начатое при появлении трудностей. Если же Девы добились успеха, за что получили награду, то снова начинают работать больше, чтобы не упустить возможность удержаться на плаву. Главная проблема этих людей — неумение переключаться с рабочего ритма и состояния на состояние расслабленности и отдыха.

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По материалам: dailyhoro.ru

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