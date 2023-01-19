. Появилось несколько новых скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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Появилось несколько новых скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Появилось несколько новых скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl


Незадолго до новогодних праздников разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали полноценный геймплей. Игра все еще планируется к релизу в 2023 году, при этом не имея точной даты выхода.

Два новых скриншота авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предоставили порталу Wired, который выпустил материал о разработке проекта и студии GSC Game World. В частности, разработчики в рамках интервью рассказали, что теперь большая часть команды работает из Праги, куда был перенесен основной офис студии. Ниже можно видеть новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые сегодня были опубликованы в сети.



Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован только на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза проект должен стать частью подписки Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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