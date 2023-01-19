. Попросивший гражданство России французский журналист объяснил это безопасностью

Попросивший гражданство журналист Боке заявил, что чувствует себя в безопасности в России

Французский журналист, пророссийский активист и бывший военный Адриан Боке, освещающий события в Донбассе, объяснил свою просьбу о российском гражданстве. Его комментарий приводит ТАСС.

«Подал заявление на получение гражданства, потому что чувствую себя в безопасности в России и хотел бы этого же для своей дочери», — заявил Боке.

По словам журналиста, МВД России получило его заявление о предоставлении гражданства в декабре, а теперь он ожидает ответа. Другие подробности не приводятся.

Ранее МВД сообщило, что готово рассмотреть прошение Боке о предоставлении политического убежища в России. Уточнялось, что решение будет принято на основе федерального закона с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за пророссийскую позицию.

О том, что Боке обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище, стало известно 11 января. Также он попросил гражданство России.

Боке дважды побывал на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи. Он утверждал, что был свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также инсценировки массовой гибели людей в городе Буче. По словам журналиста, после того как он начал рассказывать о преступлениях украинских военных, которые увидел, ему стали поступать угрозы.