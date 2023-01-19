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Пригожин предрек взятие Артемовска

Пригожин предрек взятие АртемовскаГлава ЧВК «Вагнер» Пригожин предрек взятие Артемовска

Населенный пункт Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) будет взят под контроль. Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegrаm-канале «Пресс-служба Пригожина».

Такое заявление бизнесмен сделал в одном сообщении с рассказом об установлении контроля над поселком Клещеевка в Бахмутском районе ДНР. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Артемовска.

«В любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — предрек он.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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