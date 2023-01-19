. Ребенок умер от бессонницы

Ребенок умер от редкой болезни. Тело подростка обнаружили в квартире на Южнобутовской улице. Как выяснили врачи, подросток страдал редкой болезнью — семейной фатальной бессонницей. Фатальная семейная бессонница — редкое расстройство, которое передается по наследству. По разным данным, всего в мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев заболевания. В настоящее время лечения патологии нет. Эффективность снотворных, как правило, полностью отсутствует, поскольку недуг уничтожает сам механизм сна, а не нарушает его процессы. От недосыпа у больного начинаются панические атаки, а также галлюцинации. Затем человек быстро теряет вес, перестает говорить и реагировать на внешние раздражители. По данным медиков, 16-летний Владислав не спал более 10 дней, и в итоге его организм не выдержал…