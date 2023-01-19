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Решение Константина Хабенского прокомментировал Цыпкин

Решение Константина Хабенского прокомментировал Цыпкин
Актер и режиссер Константин Хабенский уволил на днях Дмитрия Назарова.   Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву за антироссийскую позицию. По этому поводу негодует как сам Назаров, так и его поклонники. Писатель Александр Цыпкин считает решение Хабенского правильным и своевременным. Цыпкин уверен — Константин Юрьевич действует с холодной головой и не принимает скоропалительных решений. По всей видимости, время Назарова в МХТ действительно подошло к концу. «От себя лично добавлю, что как только будут официальные слова от Константина Юрьича, я их тут же опубликую, а также сейчас напишу то, что уже неоднократно писал. Хабенский — образец нравственности, честности и понятийности. Мир будет рушиться, а он знает, что делает. Сделал — значит, так надо. За любые хамские комменты аннигилирую. Любая дискуссия — вежливая», — подчеркнул 47-летний Цыпкин в соцсети.
Пользователи Сети в большинстве своем не стали спорить с писателем и тоже встали на защиту Хабенского, который, как известно, сделал очень много добрых дел, но предпочитает умалчивать об этом. «Да надоели уже эти истерички! Константин Юрьевич бережет театр! Сил ему и терпения!»; «Хабенский уважаем и в Москве, и в Петербурге, да и во всей стране! Я его абсолютно поддерживаю. Он остается на целый этаж выше чернухи, склок, да и другой возни. Он молодец»; Хабенский — не только лучший актер, но и человек!» — отметила публика. Что касается Дмитрия Назарова, то он негодует по поводу ухода из театра и злословит в адрес МХТ, считая себя жертвой произошедшего. «Покорность вбили нам по гланды Со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, К которым с детства был приучен», — столь провокационные строки 65-летний Дмитрий Юрьевич пишет в личном блоге. А на днях в Сети появилась новость о скором переезде звезды «Кухни» в Израиль, правда, сам он предпочитает не высказываться по этому поводу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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