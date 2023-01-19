. Ритуал на 4 стихии: на деньги, удачу, здоровье и любовь

Каждый может привлечь в жизнь счастье, любовь и удачу, если будет стремиться к лучшему. Поддержать себя в любых начинаниях помогут простые ритуалы, обращенные к четырем стихиям.

Каждый человек стремится найти себя, привлечь в жизнь счастье и благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают взять на заметку ритуал-обращение к четырем стихиям, чтобы не испытывать недостатка ни в чем, оставить за спиной невзгоды и начать путь к счастливой жизни.

Ритуал разделяют на четыре этапа, выполняя по одному в день. Для того выбирают свободное время, не привязанное к фазам Луны, часам и временам года. Главное — верить в свои силы и не рассказывать о своих планах посторонним людям.

В первый день набирают воду из природного источника: реки, ключика, талую или дождевую. Ее приносят домой и заговаривают:

«Вода живая жизнь преображает, здоровья прибавляет. Недуги прогоняет».

Водой умываются, смачивают ноги, а остатками протирают пол, начиная с самой дальней комнаты и заканчивая коридором. Воду после этого выплескивают и открывают окна, чтобы проветрить помещения.

На второй день пишут записочку с тем, что мешает счастью и развитию. Готовый список сжигают в костре или над пламенем свечи, приговаривая:

«Преграды огнем выжигаю, неудач и проблем не знаю. Как беды мои в пепел обратятся, так и неудачи из жизни испарятся».

На третий день встают лицом к ветру и шепчут:

«Ветер одиночество забирает, невзгоды выдувает. Как ветер направление сменит, так и одиночество мое завершится, встреча судьбоносная свершится».

Четвертый день проводят на лоне природы. Горсть земли сжимают в руке и шепчут на нее все то, что не дает прийти к счастью, мешает и затрудняет путь к успеху. Землю высыпают в безлюдном месте со словами:

«Земля к земле приходит, боли и печали уносит, здоровье возвращает, радость к жизни приносит. Нищету земле придаю, на путь к изобилию встаю».

Обряды можно совершать в любом порядке. Главное — не прерываться и запланировать все четыре дня. Выполнять их можно в любое время, когда никто и ничто не отвлекает.