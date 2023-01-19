. Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
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Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры

Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
45-летний фигурист Роман Костомаров лежит в больнице в тяжелом состоянии. Спортсмен уже больше недели лежит в реанимации в Коммунарке в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы помочь именитому спортсмену, но до недавнего времени улучшений в его самочувствии не наблюдалось. И вот медики наконец-то подарили родным и близким фигуриста надежду – они сообщили, что планируют отключить его от аппарата ЭКМО, используемого для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации. «Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно»,  — пояснил источник в больнице в беседе с ТАСС.
Подобные новости о спортсмене, действительно, кажутся обнадеживающими, особенно учитывая тот перечень проблем, которые проявились у олимпийского чемпиона на фоне пневмонии. Говорили, что вкупе с серьезным поражением легких у Костомарова развился сепсис и начали синеть конечности, а также стало сбоить сердце – якобы у фигуриста диагностировали мерцательную аритмию. Сейчас многие сравнивают спортсмена с певицей МакSим, которая столь же тяжело болела прошлым летом. Она тоже попала в больницу с запущенным воспалением легких и интоксикацией организма, была сразу же введена в медикаментозную кому и пролежала в бессознательном состоянии полтора месяца. Однако в итоге врачи спасли артистку, и она даже смогла вернуться на сцену.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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