. Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры

45-летний фигурист Роман Костомаров лежит в больнице в тяжелом состоянии. Спортсмен уже больше недели лежит в реанимации в Коммунарке в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы помочь именитому спортсмену, но до недавнего времени улучшений в его самочувствии не наблюдалось. И вот медики наконец-то подарили родным и близким фигуриста надежду – они сообщили, что планируют отключить его от аппарата ЭКМО, используемого для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации. «Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга Оксана. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — пояснил источник в больнице в беседе с ТАСС.Подобные новости о спортсмене, действительно, кажутся обнадеживающими, особенно учитывая тот перечень проблем, которые проявились у олимпийского чемпиона на фоне пневмонии. Говорили, что вкупе с серьезным поражением легких у Костомарова развился сепсис и начали синеть конечности, а также стало сбоить сердце – якобы у фигуриста диагностировали мерцательную аритмию. Сейчас многие сравнивают спортсмена с певицей МакSим, которая столь же тяжело болела прошлым летом. Она тоже попала в больницу с запущенным воспалением легких и интоксикацией организма, была сразу же введена в медикаментозную кому и пролежала в бессознательном состоянии полтора месяца. Однако в итоге врачи спасли артистку, и она даже смогла вернуться на сцену.