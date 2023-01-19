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Россиянам могут запретить выбрасывать мусор в канализацию

Россиянам могут запретить выбрасывать мусор в канализацию
Специалисты хотят ввести штрафы за спускание мусора в туалет.   Экологи хотели бы запретить россиянам выбрасывать мусор в канализацию. Речь идет как о пищевых, так и бытовых отходах. Стоки все чаще забиваются предметами и едой, которые не должны были там оказаться. О планах обратиться в Минстрой с просьбой принять новый закон заявили представители Российского экологического оператора. В организации отмечают, что мусора в очистных сооружениях становится все больше, он провоцирует засоры. В трубах скапливаются ватные палочки, средства гигиены, втулки, еда и прочее. Эксперты приводят следующие цифры. Так, в Липецке за прошлый год пришлось чистить канализацию более 8 тысяч раз, в Перми — около 5 тысяч. В Тюмени взвесили то, что нашли в стоках за прошлый год, и оказалось, что туда попало около тысячи тонн отходов. «Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Его процитировали «Известия».  Представители организации предлагают Минстрою что-то с этим сделать. Бытовой и пищевой мусор по идее не должен попадать в стоки. Эксперты отмечают, что в настоящее время создается механизм, который позволит сократить образование отходов. Производители будут отвечать в том числе и за утилизацию упаковки. Еще можно было бы разработать комплекс мер, чтобы граждане сортировали  мусор, а также предусмотреть ответственность, если они не будут этого делать.  Правда, большинство экспертов сошлись во мнении, что люди засоряют канализацию не потому, что хотят навредить, — они просто не знают. Поэтому первое, что необходимо сделать, это провести разъяснительную работу по эксплуатации многоквартирных домов и только потом устанавливать гражданскую ответственность за нарушения. С начала 2023 года в России начал также действовать новый закон, согласно которому из автомобиля нельзя выбрасывать даже бычки от сигарет. Также введены штрафы и прочие наказание за загрязнение окружающей среды.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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