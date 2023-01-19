. Россияне рекордно вложились в иностранные банки

Депозиты россиян в иностранных банках достигли рекордных 81,7 миллиарда долларов

По итогам ноября депозиты россиян в иностранных банках достигли рекордных 91,7 миллиарда долларов. С начала года объем вкладов увеличился в 2,7 раза. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, передает РИА Новости.

Для сравнения, по состоянию на начало 2022 года, россияне хранили за рубежом порядка 30,6 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте вклады в иностранных банках по итогам ноября приблизились к пяти триллионам. Граждане стали активно переводить деньги за границу после февраля 2022-го, в том месяце россияне вывели в иностранные банки около 4,3 миллиарда рублей, что тогда оказалось максимальным показателем за четыре года. Более ранней статистики ЦБ не публиковал.

За сентябрь прошлого года объем средств населения в российских банках сократился на 458 миллиардов рублей или 1,4 процента. Отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как президент страны Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Деньги снимали граждане, решившие покинуть страну в новых обстоятельствах. Кроме того, россияне традиционно снимают наличные в период неопределенности, но когда ситуация успокаивается, возвращают их в банки.

Проведенный в конце декабря опрос показал, что каждый третий россиянин (35 процентов) посчитал рациональным в настоящий момент забрать деньги из банка. Аналитики ВЦИОМ констатировали, что за два года показатель сократился на 11 процентных пунктов. Они предположили, что это связано со «стабилизацией инвестиционных стратегий после пандемии». При этом отложить имеющиеся свободные деньги на банковский счет в настоящее время считают хорошим вариантом почти столько же сограждан (34 процента), а остальные затруднились с ответом на подобный вопрос.