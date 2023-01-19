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Россиянка и трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме

Россиянка и трое малолетних детей погибли при пожаре в частном домеВ Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей

Женщина и трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, детям было 2 года, 4 года и 6 лет. Спасатели вытащили детей из горящего дома, но спасти их жизни не удалось.

Также на месте пожара обнаружили тело 54-летней россиянки. По предварительной информации, она была няней и сидела с детьми в дневное время, пока их мать находилась на работе, пишет издание.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают спасатели.

В декабре 2022 года трое детей заживо сгорели при пожаре в частном доме в Иркутской области. Когда спасатели прибыли на место происшествия, двухэтажное здание уже было полностью охвачено огнем. До этого из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком, однако еще трое детей остались в горящем здании. Их тела обнаружили во время тушения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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