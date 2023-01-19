. Рождаемость в Иркутской области в 2022 году стала максимально низкой за 11 лет

Служба ЗАГС Иркутской области опубликовала количество зарегистрированных в 2022 году актов гражданского состояния. За период с января по декабрь прошлого года органы ЗАГС выдали 24 753 свидетельства о рождении детей. Таким образом, рождаемость в регионе в прошлом году стала максимально низкой за последние одиннадцать лет. В сравнении с 2021 годом цифра уменьшилась на 1 511. Максимальная рождаемость за одиннадцатилетний период зарегистрирована в 2021 году. Тогда на свет появилось 38 973 младенцев.

Снизилась в сравнении с позапрошлым годом и смертность: в 2022 году зарегистрировано 33 498 свидетельств о смерти, в 2021 — 41 802. Количество браков в прошлом году возросло: узаконили отношения 19 085 пар, это на 2195 больше, чем годом ранее. Число разводов также возросло: 13 001 и 11 883 в 2022 и 2021 годах соответственно. Установили отцовство в 2022 году 207 человек, в 2021 — 178.

2 373 человека в 2022 году поменяли имя. Годом ранее органы ЗАГС выдали 1 978 свидетельств о перемене имени.