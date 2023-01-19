. Рождаемость в Иркутской области в 2022 году стала максимально низкой за 11 лет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рождаемость в Иркутской области в 2022 году стала максимально низкой за 11 лет

Рождаемость в Иркутской области в 2022 году стала максимально низкой за 11 лет

Служба ЗАГС Иркутской области опубликовала количество зарегистрированных в 2022 году актов гражданского состояния. За период с января по декабрь прошлого года органы ЗАГС выдали 24 753 свидетельства о рождении детей. Таким образом, рождаемость в регионе в прошлом году стала максимально низкой за последние одиннадцать лет. В сравнении с 2021 годом цифра уменьшилась на 1 511. Максимальная рождаемость за одиннадцатилетний период зарегистрирована в 2021 году. Тогда на свет появилось 38 973 младенцев.

Снизилась в сравнении с позапрошлым годом и смертность: в 2022 году зарегистрировано 33 498 свидетельств о смерти, в 2021 — 41 802. Количество браков в прошлом году возросло: узаконили отношения 19 085 пар, это на 2195 больше, чем годом ранее. Число разводов также возросло: 13 001 и 11 883 в 2022 и 2021 годах соответственно. Установили отцовство в 2022 году 207 человек, в 2021 — 178.

2 373 человека в 2022 году поменяли имя. Годом ранее органы ЗАГС выдали 1 978 свидетельств о перемене имени.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Петербурге умер шестиклассник с признаками ОРВИ
В Петербурге умер шестиклассник с признаками ОРВИ
19 января в Куйбышевском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
19 января в Куйбышевском округе Иркутска произошло аварийное
В Иркутске на улице Радищева горит частный дом
В Иркутске на улице Радищева горит частный дом
Рождаемость в Иркутской области в 2022 году стала максимально низкой за 11 лет
Рождаемость в Иркутской области в 2022 году стала максимально низкой
Врач предупредил о связанной с будильником неочевидной вредной привычке
Врач предупредил о связанной с будильником неочевидной вредной
Мужчина пропустил свадьбу дочери и нашел поддержку в сети
Мужчина пропустил свадьбу дочери и нашел поддержку в сети
Иркутские активисты попросили Путина ввести дифтарифы для майнеров
Иркутские активисты попросили Путина ввести дифтарифы для майнеров
Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде
Госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске
Аварийные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за морозов
Аварийные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности
Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиков
Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема
От чего нужно избавиться Девам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Девам, чтобы стать счастливее
Раскрыта цель польских наемников на Украине
Раскрыта цель польских наемников на Украине

Топ на сегодня

Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые открытки и стихи
Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые
Инфляция в Великобритании снизилась второй месяц подряд
Инфляция в Великобритании снизилась второй месяц подряд
Сильная молитва и обряды перед купанием на Крещение 19 января 2023 года
Сильная молитва и обряды перед купанием на Крещение 19 января 2023
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии
Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии

Еще по теме

Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек
Рождаемость в России упала до минимума с 2007 года
Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10 месяцев 2022 года