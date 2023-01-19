. Самые красивые российские актрисы: фото

Эти красотки свели с ума многих мужчин и стали российским ответом Голливуду. Представляем топ-5 популярных актрис России, которые смогли очаровать зрителей и обрели большую известность.





В российском кинематографе снимается множество прекрасных и талантливых актрис, чье количество поклонников доходит до миллионов в социальных сетях. Эти же дамы были выбраны зрителями как самые красивые актрисы России.

Наталья Рудова





Эта актриса полюбилась многим зрителям, сыграв роль в сериале «Татьянин день». С тех пор Наташа снялась еще во множествах сериалов, но запомнилась именно ролью Татьяны Бариновой. В арсенале актрисы несколько наград, которые прославляют ее красоту и сексуальность, да и сама звезда любит подчеркивать это, демонстрируя в социальных сетях довольно откровенные и пикантные снимки.

Анна Чиповская





Анна появилась на экранах относительно недавно, но уже успела захватить сердца многих поклонников. Своей необычной и чарующей внешностью актриса смогла привлечь внимание известных режиссеров. Также ее часто приглашают сниматься в рекламах. Чиповская является лицом бренда AVON. Некоторые называют Анну «натуральной красотой России».

Светлана Ходченкова





Многие зрители считают Светлану яркой и очень талантливой актрисой, которая прославилась не только у себя на родине, но и в Голливуде. Звезда может похвастаться большим количеством наград, а в 2018 году женщина получила звание Заслуженного артиста России. Кроме того, многие режиссеры и другие звезды не раз называли Светлану самой красивой российской актрисой.

Равшана Куркова





Многие зрители поражаются, как Равшане удается выглядеть такой бодрой и красивой, ведь актриса редко пользуется косметикой. Сама женщина утверждает – у нее хорошая генетика, а также она постоянно следит за собой и своей фигурой. Поэтому Куркова успешно занимается и модельной деятельностью, сотрудничая с известными брендами и снимаясь для множества журналов.

Екатерина Климова





Екатерина покорила зрителей своей трогательной красотой и славянской внешностью: темными волосами и невероятно выразительными голубыми глазами. На экране она предстает хрупкой и женственной, но ее харизма от этого не страдает. За нежный образ многие буквально влюбились в Екатерину. Но у самой женщины в личной жизни беда – за плечами 3 развода и 4 детей, которых она сама воспитывает.



