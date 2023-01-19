. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отметят православные верующие 20 января 2023 года

20 января, на следующий день после празднования Крещения Господня, православная церковь отметит Собор Предтечи Иоанна. Именно этому святому выпала честь крестить самого Иисуса Христа. В этот день православные христиане вспоминают о жизни и деятельности Иоанна, молятся святому и просят подарить здоровье и благополучие.

Кто такой Иоанн Предтеча

Иоанн Предтеча входит в число самых почитаемых святых православными христианами. Он родился в семье священника Захария и праведной Елизаветы. Жила семья возле Хеврона, что располагался в южной части Иерусалима. Согласно родственной линии, Иоанн являлся братом Иисуса Христа и был старше Его на 6 месяцев.





Когда царь Ирод велел убить всех младенцев в Вифлееме после рождения Иисуса, Елизавета сумела спасти Иоанна. Она сбежала с сыном в пустыню. Там же мальчик рос и развивался. После смерти матери стал готовиться к служению Господу и ждал, когда же Всевышний позовет его. Иоанн вел строгий образ жизни – придерживался поста и молился. В пустыне святой прожил до 30 лет, пока Бог не призвал его проповедовать еврейскому народу.

Иоанн прибыл к реке Иордан и начал готовить народ к приходу Мессии. К реке стали приходить люди для свершения обряда крещения. Вскоре Иоанн крестил и самого Иисуса Христа и стал свидетелем явления Святой Троицы.

Крещением Иисуса Иоанн завершил свое служение. Он строго обличал в грехах как простых, так и знатных людей. За это вскоре и пострадал.





Однажды Иоанн обличил царя Ирода за незаконное сожительство с бывшей женой своего брата Иродиадой. За это император велел закрыть пророка в темнице.

Во время празднования своего дня рождения Ирод пообещал исполнить любое желание дочки Иродиады Саломии за то, что исполнила для него танец. Саломия же попросила принести на блюде голову Иоанна.

Желание девицы было исполнено. Она же отнесла её своей матери. Иродиада надругалась над главой святого, а затем выбросила в болото. Долгое время глава была потеряна. Найти ее сумела благочестивая Иоанна, которая и погребла святыню на Елеонской горе.

Что можно и что нельзя делать на Иоанна Предтечу

Как и любое другое православное торжество, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна стоит начинать с похода в церковь и молитвы. Пророк Иоанн является покровителем детей, поэтому мамы часто просят у святого подарить здоровье и счастье их чадам.

Обязательно 20 января нужно натощак выпить святой крещенской воды, чтобы весь год оставаться бодрым и не болеть. Пищу, которая осталась после новогодних праздников, необходимо отдать на съедение животным, но ни в коем случае не выбрасывать ее. Разрешается уже есть мясо и другие продукты, которые были под запретом. Можно смело устраивать дни рождения, свадьбы.

В Собор Иоанна Предтечи запрещается заниматься рукоделием. Поверья гласят, кто 20 января за иглу с ниткой возьмется, то лихая сила эти нити попутает и судьбу человеческую завяжет.

Интересно, что на Иоанна Предтечу женщины могут повеселиться от души и отказаться прислуживать мужчинам. Им 20 января можно не готовить обед и вовсе не обращать на мужей никакого внимания.