. Спасатели помогли мужчине, упавшему с обрыва в Иркутском районе
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Спасатели помогли мужчине, упавшему с обрыва в Иркутском районе

Спасатели помогли мужчине, упавшему с обрыва в Иркутском районе

Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области помогли упавшему с обрыва мужчине. Инцидент произошел в районе садоводства «Зеленая горка» на седьмом километре Александровского тракта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О пострадавшем в пожарно-спасательную службу 18 января в 02:30 сообщил очевидец. Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения обследовали 50-метровый обрыв и обнаружили пострадавшего в трех метрах ниже по склону.

Мужчину уложили на носилки и, зафиксировав его для безопасной эвакуации, подняли по крутому склону при помощи натянутых веревочных перил. Позже пострадавшего передали врачам. Для поисково-спасательной операции потребовалось около получаса.


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области
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По материалам: irk

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