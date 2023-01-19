. Стало известно о смерти экс-депутата Андрея Попова

РБК: умер экс-депутат Думы и «человек из команды Суркова» Андрей Попов

Умер депутат Госдумы первого созыва и «человек из команды Суркова» Андрей Попов. Об этом сообщает РБК. О смерти политика изданию рассказал его бывший помощник, ныне — депутат Госдумы восьмого созыва Леонид Ивлев.

Попову было 59 лет. По словам Ивлева, тот умер еще на прошлой неделе, однако депутат затруднился назвать точную дату смерти политика. Также он добавил, что у Попова были проблемы с сердцем.

«Печальная история. Это человек из команды [Владислава] Суркова (...) Он в последнее время нигде не работал, жил на пенсию», — заявил Ивлев.

Попов был депутатом Госдумы в период с 1993 по 1995 год, после чего устроился в команду мэра Москвы Юрия Лужкова. В нулевые он перешел в администрацию президента (АП) и покинул ее почти одновременно с первым заместителем руководителя АП Владиславом Сурковым.