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Стало известно об уничтожении входившей в Херсон бригады ВСУ

Стало известно об уничтожении входившей в Херсон бригады ВСУВрио губернатора Сальдо: ЧВК «Вагнер» уничтожила в Соледаре входившую в Херсон бригаду ВСУ

Российские военнослужащие в Соледаре практически полностью уничтожили 61-ю бригаду украинских войск, входившую в ноябре 2022 года в оставленный Вооруженными силами (ВС) РФ Херсон, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали противника. Сальдо напомнил, что 61-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон. «Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — подчеркнул он.

Сальдо назвал возвращение правобережной части Херсонской области главной задачей на 2023-й.

9 ноября стало известно, что Россия отведет войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города. Вскоре после завершения маневра российской армии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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