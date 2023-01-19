. Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля Собчак

Вдовец погибшей в ДТП с участием авто Собчак отсудил компенсацию в 300 тысяч рублей

Антон Тарасов, чья жена погибла в аварии с участием машины Ксении Собчак, получит 300 тысяч рублей моральной компенсации. Мужчина рассказал, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск, однако эту сумму он считает очень маленькой. Его слова приводит РИА Новости.

Тарасов заявил, что его семья понесла огромные финансовые и моральные потери. И эти потери достигли таких масштабов, которые «в двух словах не объяснить». «То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию», — цитирует вдовца агентство.

7 октября 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником аварии. Мужчина полностью признал свою вину и заявлял о готовности возмещать ущерб близким погибшей Екатерины Тарасовой. Также ему запретили в течение трех лет управлять транспортными средствами.

Смертельная авария в Сочи произошла 9 октября 2021 года. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу, превысив скорость и проигнорировав разметку, столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка второго автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы.