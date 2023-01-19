. Судам в России разрешат разрывать договоры задним числом

При расторжении или изменении договоров из-за изменившихся обстоятельств суды смогут определять дату, с которой обязательства сторон будут считаться прекращенными или изменившимися. Эта поправка в Гражданский кодекс подготовлена Минюстом, ее рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января, пишет РБК.

После одобрения комиссией кабмина документ должен быть рассмотрен на заседании правительства, а затем может быть направлен в Госдуму. Минюст выносил поправку на общественное обсуждение в конце августа 2022 года. Она была внесена в правительство в конце октября.

В настоящее время по закону обязательства сторон считаются измененными или прекращенными, если стороны заключили соответствующее новое соглашение (в нем допускается зафиксировать дату изменения или прекращения в прошлом). В случае если вопрос о пересмотре или расторжении договора решается в судебном порядке, то обязательства считаются измененными или прекращенными только после вступления решения суда в силу. Нововведения расширят возможности правовой защиты лиц и структур, которые не исполнили или исполнили ненадлежащим образом прописанные в договоре обязательства из-за существенного изменения обстоятельств.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость изменений обусловлена в том числе новыми условиями — логистическими проблемами и санкциями.

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