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Три лайфхака, чтобы не запотевали очки зимой

Три лайфхака, чтобы не запотевали очки зимой

Наступление холодов для людей, которые носят очки, несет большой дискомфорт. Запотевание линз лишает возможности увидеть четкую картинку. Само собой, это очень неприятно. Редакция Rsute расскажет, что нужно делать, чтобы зимой не запотевали очки, и почему это вообще происходит. А три простых и эффективных лайфхака помогут избавиться от этой проблемы.

Почему запотевают очки

Первые «весточки» появляются еще осенью. «Потение» очков связно далеко не с сильными морозами. Уже при температуре +10 градусов можно заметить конденсат на линзах. 

Существует несколько причин запотевания очков:

Повышенная влажность воздуха. Это также отмечается при холодном тумане. Разница температур между лицом и линзами, на которые воздействуут теплое дыхание и сравнительно холодный воздух. Это вы можете заметить, пребывая зимой в помещении. При входе в здание очки будут запотевать из-за разности температур внутри и снаружи. Возникает «точка росы», и водяной пар начинает оседать на поверхности линз. 

Именно эти причины и приводят к образованию водяной пленки на ваших очках.


Эта проблема известна производителям линз. Поэтому некоторые довольно известные компании уже интенсивно с ней борются. Они обрабатывают линзы специальным покрытием, которое называется «Анти-фог». Вещество эффективно защищает от конденсата, поэтому такие очки не запотевают зимой.

Но у таких моделей есть существенный минус. Дело в их высокой цене. Порой такие очки стоят дороже в несколько раз, чем обычные, не покрытые «Анти-фогом».  

Что нужно делать, если запотевают очки

Линзы можно обработать специальными или подручными средствами. Но важно им также обеспечить правильный уход. Чтобы они сохранили прозрачность, нужно регулярно протирать их мягкой салфеткой. В идеале если она будет из микрофибры. 

Кусковое мыло

Небольшой кусочек мыла поможет предотвратить появление конденсата. Намажьте им линзы с двух сторон, а потом протрите салфеткой из микрофибры или мягкой тряпкой. 

Глицерин


Приобрести его можно в аптеке. Каждый раз перед выходом на улицу зимой намазывайте глицерином стекла и тщательно их натирайте. Если вы все сделали правильно, то очки не будут запотевать во время прогулки и по возвращению домой.

Шампунь

Предотвратить появление конденсата поможет почти любое средство личной гигиены: шампунь, жидкое мыло или гель для душа. Небольшое количество нужно нанести на линзы и равномерно распределить по всей поверхности. Но ни в коем случае не добавляйте воду, иначе никакого эффекта не будет.

# Общество
По материалам: rsute

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