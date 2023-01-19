. Три школьницы за сутки попали под колеса автомобилей в Иркутске и Иркутском районе
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Три школьницы за сутки попали под колеса автомобилей в Иркутске и Иркутском районе

Три школьницы за сутки попали под колеса автомобилей в Иркутске и Иркутском районе

За прошедшие сутки трое детей-пешеходов в Иркутске и Иркутском районе попали под колеса автомобилей. 18 января утром на улице Шевцова водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Аналогичный инцидент произошел на улице Кирова села Хомутово, где в вечернее время водитель сбил девятилетнюю девочку и уехал в неизвестном направлении, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Третья авария произошла в этот же день на улице Баумана. Водитель сбил 10-летнюю девочку. Во всех случаях дети получили травмы различной степени тяжести и им понадобилась помощь врачей.

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска разыскивают водителей, совершивших ДТП на Шевцова и в Хомутово, и просят очевидцев обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8 (3952) 21-76-00, 8 (3952) 21-76-01 или 02. Дорожные полицейские рекомендуют водителям снижать скорость у пешеходных переходов и уступать дорогу пешеходам. Родителям необходимо чаще напоминать детям, как нужно ходить вблизи проезжей части. Перед тем, как переходить дорогу по «зебре», нужно убедиться, что безопасности ничего не угрожает.

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По материалам: irk

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