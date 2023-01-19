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Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляцииЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 9% на фоне рекордной инфляции

Центральный банк (ЦБ) Турции принял решение сохранить ключевую процентную ставку на установленном в ноябре уровне в девять процентов. Об этом регулятор сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

В ноябре ЦБ последний раз снизил показатель на 1,5 процентного пункта, после чего в декабре решил завершить цикл снижения. Тогда регулятор объяснил, что текущая ставка является адекватной с учетом растущих рисков для мирового спроса. На данный момент задача Центробанка заключается в обеспечении дальнейшего снижения ставок по кредитам и параллельного повышение спроса населения на национальную валюту.

Центробанк смягчал денежно-кредитную политику пять месяцев подряд, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции. По итогам декабря рост цен в стране достиг 64,27 процента в годовом выражении. Однако по сравнению с предыдущим месяцем инфляция все-таки замедлилась — снижение составило около 20 процентных пунктов. Драйвером роста цен в декабре стало подорожание жилья и коммунальных услуг (плюс 79,83 процента), безалкогольных напитков (77,9 процента) и транспорта (54,5 процента).

Несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне предыдущих месяцев, турецкий ЦБ может продолжить снижать параметр, считают аналитики Bloomberg. Эксперты обращают внимание, что в отчете регулятора сказано о растущих опасениях в мире относительно наступления рецессии в развитых странах из-за сохраняющихся геополитических рисков, и нет позитивных оценок текущего уровня ставки. Также агентство связало смягчение денежно-кредитной политики страны с приближающимися президентскими и парламентскими выборами в Турции.

Нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган придерживается неортодоксальной денежно-кредитной политики, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности. На этом фоне турецкая лира с 2021 года обесценилась почти в три раза по отношению к доллару.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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