. Умер народный артист России и режиссер Николай Досталь

На 77-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Николай Досталь

На 77-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Николай Досталь. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — рассказал собеседник агентства. О причинах смерти кинодеятеля не сообщается. О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве в семье кинорежиссера и виолончелистки. В начале 1960-х он устроился ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», а в 1982 году дебютировал в качестве режиссера, сняв короткометражный фильм «Ожидается похолодание и снег», а спустя три года представил полнометражный проект «Человек с аккордеоном».