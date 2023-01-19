. В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский сад на 145 мест
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В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский сад на 145 мест

В 2023 году в деревне Усть-Куда Иркутского района построят детский сад на 145 мест

В деревне Усть-Куда Иркутского района по поручению президента Владимира Путина построят детский сад на 145 мест. Площадку, где возведут школу, посетили министр образования Иркутской области Максим Парфенов, заместитель министра строительства региона Алексей Емелюков, глава районной администрации, представители подрядчика. Участие во встрече приняла жительница Усть-Куды Елена Жилина, которая обратилась к президенту РФ с просьбой построить в деревне детский сад, сообщает пресс-служба правительства региона.

На площадке заливают фундамент, устанавливают греющий кабель для дальнейших работ. Согласно контракте, здание введут в эксплуатацию в октябре 2023 года. В детском саду, который сейчас посещают дети деревни Усть-Куда, необходим капитальный ремонт. Его проведут после того, как закончится строительство нового дошкольного учреждения. По словам министра образования региона Максима Парфенова, в 2024 году в деревне будут два здания детского сада с современными комфортными условиями.

Делегация посетила и деревню Карлук, где закончили строить школу и детский сад. Их возвели также после обращения местной жительницы Виктории Суворовой к президенту РФ. Однако после строительства в зданиях обнаружили много недочетов, поэтому объекты остаются на контроле президента РФ, губернатора Игоря Кобзева и правительства региона. В детском саду замечания устранили. Там дооборудовали действующую систему теплоснабжения, установили дополнительный котел, что позволило прогревать помещения в периоды отключения центрального теплоснабжения. Представители правительства, администрации района и надзорных органов посетили школу Карлука.

В помещениях школы необходимо отрегулировать противопожарные двери на первом этаже. Заменить керамическую плитку на стенах в столовой и в санузлах, поменять смесители, отремонтировать подоконники в коридорах, заменить линолеум в учебных классах. На территории школы заменят асфальтовое покрытие, поменяют конструкции на спортивной площадке школы, сделаю ремонт крыльца, лестницы и козырьков, высадят новые деревья.


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По материалам: irk

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