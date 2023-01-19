. В 2024—2025 годах в Хомутово планируют построить детскую поликлинику

На 2024—2025 года запланировано строительство детской поликлиники в Хомутово. Об этом 19 января на прямом эфире от правительства Иркутской области сообщила главный врач Иркутской районной больницы Анна Данилова.

Жители региона могли задавать свои вопросы в комментариях к видео. Одно из обращений содержало вопрос о строительстве больницы для жителей населенных пунктов, расположенных на Качугском и Александровском трактах. Местный житель пожаловался, что для получения помощи узких специалистов приходится ехать более 60-ти километров.

Весной 2023 года заработает амбулатория в поселке Березовый Марковского муниципального образования. В амбулатории будут вести прием врачи терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, стоматолог. Откроется физиокабинет и дневной стационар на четыре койки.