. В 2024—2025 годах в Хомутово планируют построить детскую поликлинику
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В 2024—2025 годах в Хомутово планируют построить детскую поликлинику

В 2024—2025 годах в Хомутово планируют построить детскую поликлинику

На 2024—2025 года запланировано строительство детской поликлиники в Хомутово. Об этом 19 января на прямом эфире от правительства Иркутской области сообщила главный врач Иркутской районной больницы Анна Данилова.

Жители региона могли задавать свои вопросы в комментариях к видео. Одно из обращений содержало вопрос о строительстве больницы для жителей населенных пунктов, расположенных на Качугском и Александровском трактах. Местный житель пожаловался, что для получения помощи узких специалистов приходится ехать более 60-ти километров.

Весной 2023 года заработает амбулатория в поселке Березовый Марковского муниципального образования. В амбулатории будут вести прием врачи терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, стоматолог. Откроется физиокабинет и дневной стационар на четыре койки.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2
В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2
Бузову разыскивают судебные приставы за неуплату коммуналки
Бузову разыскивают судебные приставы за неуплату коммуналки
В Иркутске пропавшую 65-летнюю Любовь Полуполтинных нашли живой
В Иркутске пропавшую 65-летнюю Любовь Полуполтинных нашли живой
В 2024—2025 годах в Хомутово планируют построить детскую поликлинику
В 2024—2025 годах в Хомутово планируют построить детскую поликлинику
Депутат ГД Вячеслав Фетисов предложил переселять живущих у Байкала людей
Депутат ГД Вячеслав Фетисов предложил переселять живущих у Байкала
Олег Газманов разделся против воли жены
Олег Газманов разделся против воли жены
На Джигана напала дубайская медуза
На Джигана напала дубайская медуза
22-летняя дочка Екатерины Стриженовой выбирает свадебное платье
22-летняя дочка Екатерины Стриженовой выбирает свадебное платье
Вера Брежнева впервые высказалась после начала спецоперации
Вера Брежнева впервые высказалась после начала спецоперации
Брат Бориса Моисеева готов сражаться за наследство брата
Брат Бориса Моисеева готов сражаться за наследство брата
Анастасия Волочкова в бикини показала свой цветочек
Анастасия Волочкова в бикини показала свой цветочек
Валерий Леонтьев опустился до продажи своих концертных костюмов
Валерий Леонтьев опустился до продажи своих концертных костюмов

Топ на сегодня

В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
В России предложили открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ
В России предложили открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в
Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко
Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы
Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне
Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне
Мария Шарапова после рождения первенца приступила к новой работе
Мария Шарапова после рождения первенца приступила к новой работе

Еще по теме

Новая амбулатория в Березовом начнет работать весной 2023 года
Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы
До конца 2025 года пять котельных в Иркутской области планируют перевести на биотопливо
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу