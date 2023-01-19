. В Белоруссии завершили ратификацию договора о косвенных налогах с Россией
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В Белоруссии завершили ратификацию договора о косвенных налогах с Россией

В Белоруссии завершен процесс ратификации договора с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогом. Подписанный белорусским президентом Александром Лукашенко закон о ратификации опубликован в Национальном правовом портале.

Соответствующий договор был подписан в Москве 3 октября по итогам переговоров руководителей правительств обоих государств Михаила Мишустина и Романа Головченко. Документ должен устранить налоговые барьеры во взаимной торговле,  обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов.

Также предусматривается создание коллегиального органа — Наднационального налогового комитета, который будет координировать действия сторон по реализации договора, а также гаже гармонизация налогового законодательства. при этом, как отмечали белорусские власти, документ решит для Белоруссии вопрос российского налогового маневра  в нефтяной сфере.


Правительству Белоруссии поручено принять меры по приведению законодательства в соответствие с положениями договора. Ранее документ был ратифицирован парламентом.

Как сообщала «Парламентская газета», министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные границы Союзного государства и ОДКБ надежно защищены за счет разворачивания в Белоруссии совместной группировки войск, был создан заслон НАТО.

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По материалам: pnp.ru

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