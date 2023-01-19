. В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
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В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

В Госдуме отклонили законопроект, предлагающий повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 18 января отклонили законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей. Инициативу внесли в ГД еще в августе 2021 года, сообщает РИА Новости.

Инициатива принадлежала ЛДПР. Повысить минимальный размер оплаты труда предлагалось с 1 января 2022 года. В августе 2022 года представители ЛДПР внесли законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей, однако его еще не рассмотрели в Госдуме.

В конце октября 2022 года депутаты ГД приняли в первом чтении проект закона, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с 1 января 2023 года. Законопроект предусматривает рост МРОТ на 6,3% и предлагает изменить порядок его расчета на 2023 и 2024 годы. Ранее в Иркутской области на 10% увеличили размер прожиточного минимума и МРОТ.

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По материалам: irk

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