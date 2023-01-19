. В Госдуме заявили о нужде в конкурирующих с YouTube российских платформах

Депутат Хинштейн заявил о необходимости конкурирующих с YouTube российских платформ

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости рассказал, что нужно создать сильные российские платформы, которые смогут конкурировать с видеохостингом YouTube.

«В Госдуме не обсуждался вопрос о запрете YouTube в России. Но считаю, что нам необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что россияне не должны страдать из-за решений мировых технологических гигантов, многие из которых часто ведут себя непоследовательно.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует. Депутат указал на то, что видеохостинг не выплачивает штрафы и блокирует всех подряд. По его мнению, YouTube является не просто площадкой, а оружием информационной войны.