. В Иркутске на улице Радищева горит частный дом

В 12:15 в пожарную часть Иркутска поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Радищева. На месте работают 3 единицы техники и 11 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пострадавших нет. Пожарные из гаража эвакуировали автомобиль. Из-за плотной застройки есть угроза рядом стоящим строениям.

UPD: Пожар локализовали на площади 140 квадратных метров. Пожарные из строений вынесли два газовых баллона. Причина пожара устанавливается.







