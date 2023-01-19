. В Иркутской области 24 января заработает мобильный пункт дорожного контроля скорости

24 января в Иркутской области начнет работать мобильный пункт дорожного контроля скоростного режима. Передвижной комплекс будет регистрировать нарушения в онлайн-режиме и передавать данные о них в Центр автоматической фиксации правонарушений.

Информацию используют для привлечения нарушителей к административной ответственности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Оборудование будут устанавливать на опасных участках дорог, где нет камер.

Участки размещения мобильного пункта и его работа согласованы с областным ГИБДД. Для обеспечения сохранности передвижного комплекса его будет сопровождать автомобиль дорожного контроля с тревожной кнопкой вызова группы быстрого реагирования.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что с начала 2023 года на дорогах региона произошло 84 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибло 14 человек, 110 получили травмы. За 2022 год в регионе зафиксировали более двух тысяч ДТП, в них погибло 280 человек.

19 января госавтоинспекция опубликовала список самых аварийных мест в Иркутске и пригороде. На этих участках чаще всего происходили дорожно-транспортные происшествия в 2022 году.