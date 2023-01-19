. В PowerWash Simulator можно будет помыть поместье Лары Крофт — новая кампания будет бесплатной
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В PowerWash Simulator можно будет помыть поместье Лары Крофт — новая кампания будет бесплатной

В PowerWash Simulator можно будет помыть поместье Лары Крофт — новая кампания будет бесплатной


Один из главных хитов подписки Game Pass прошлого года, медитативная игра PowerWash Simulator про мытье всевозможных объектов, совсем скоро получит бесплатное обновление на тему Лары Крофт. Разработчики анонсировали специальный набор Tomb Raider, который выйдет 31 января и будет доступен всем игрокам.

В специальном наборе по Tomb Raider в игре PowerWash Simulator можно будет помыть поместье семьи Крофт, а также их транспортные средства и приусадебную территорию. Игроков ждет новая мини-кампания с короткой историей и пятью новыми уровнями. Отмечается, что в ходе прохождения кампании игроков будут приглашать во все более «секретные» комнаты поместья, где, в том числе, находятся всевозможные находки семьи Крофт.

Ниже можно видеть трейлер, который анонсирует выход набора по Tomb Raider, а также скорый релиз PowerWash Simulator на новых платформах.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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