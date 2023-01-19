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В России пообещали снижение инфляции

В России пообещали снижение инфляцииЦБ: Инфляция продолжит снижаться и весной может быть временно ниже 4%

В начале текущего года и весной годовая инфляция в России продолжит снижаться и может кратковременно опуститься ниже 4 процентов, пообещали в Центробанке. Регулятор указал, что это может случиться из-за эффекта базы, уточняет ТАСС.

По оценкам ЦБ, с учетом нынешней денежно-кредитной политики, в 2023-м годовая инфляция составит 5-7 процентов и вернется к 4 процентам уже в следующем году. «Замедление роста цен в мае — декабре 2022 года отчасти компенсировало ценовой скачок, произошедший в марте — апреле», — добавили в ЦБ.

При этом в Кремле говорят об опасности слишком низкой инфляции, поскольку слишком быстрая остановка роста цен может вызвать сбои в экономике. По словам президента России, в первом квартале инфляция ожидается на уровне 5 процентов, после чего есть тенденция к дальнейшему снижению. Однако по итогам года она должна остаться на уровне 5-7 процентов.

Со своей стороны Центробанк видит риски для российской экономики. Регулятор считает, что объявленное российским правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году. В то же время это будет оказывать на нее проинфляционное давление.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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