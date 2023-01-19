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В России предложили открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ

В России предложили открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦРБК: вице-премьер РФ Мантуров призвал открыть у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным властям начать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для продажи товаров отечественных производителей у входов в торговые центры и магазины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Рекомендация, в которой Мантуров призвал открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ, была разослана регионам 11 января. Подлинность документа уже подтвердили в его аппарате. Предполагается, что мера обеспечит возможности для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров.

Кроме того, инициатива поможет реализовать распоряжение правительства о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской деятельности и увеличении возможностей сбыта отечественной продукции. Документ был подписан еще в начале 2021 года.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что предложение министра обладает рекомендательным характером. «Схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления», — подчеркнули в ведомстве.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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