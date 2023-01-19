. В Шелеховском районе закрылась ледовая переправа Моты — Шаманка

В Шелеховском районе на реке Иркут закрылась ледовая переправа Моты — Шаманка. Решение о закрытии принял владелец ледовой переправы. Причины не уточняются.

Эксплуатацию переправы Моты — Шаманка прекратили 18 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. У переправы установили знаки, запрещающие движение автомобилей, на съездах возвели валы, которые препятствуют выезду на лед.

Сотрудники МЧС напоминают, что проезд автомобилей по льду водных объектов вне переправ запрещен. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот рублей до пятидесяти тысяч рублей.

18 января в Иркутской области на Ангаре открыли ледовую переправу Каменка — Свирск. Ранее переправу открыли на реке Лена в Жигаловском районе.