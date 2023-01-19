. Валерий Леонтьев опустился до продажи своих концертных костюмов
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Валерий Леонтьев опустился до продажи своих концертных костюмов

Валерий Леонтьев опустился до продажи своих концертных костюмов
73-летний певец Валерий Леонтьев дала о себе знать. Артист прошлой зимой ехал из России в США и до сих пор ни разу не приезжал на родину и не давал о себе знать. Не было его и на «Песне года», которую он раньше никогда не пропускал. Поклонники переживают за исполнителя, а в Сети ходят слухи, что его финансовое положение пошатнулось, поэтому он, забытый всеми, распродает элитную американскую недвижимость. Однако блогер Рустам Солнцев призвал фанатов Леонтьева успокоиться и дать их кумиру спокойно стареть на чужбине. Он полагает, что артист вполне может избавляться от части имущества, накопленного за годы его карьеры, ведь наследников у него нет, а от стяжательства в какой-то момент начинаешь уставать.
«Когда ты живешь в мире леопардовых лосин, которые ты уже натягиваешь, почитай какой год, на свою куркузную задницу, в какой-то момент, наверное, тебе начинает от них плохеть. Это все начинает пахнуть нафталином, как и сам хозяин… Леонтьев сидит и продает свои концертные гольфики. И пусть продает! Ради Бога!», — заявил Солнцев. Блогер также похвалил артиста за мудрое поведение, выгодно отличающееся от его коллег по цеху. По мнению Солнцева, Леонтьев правильно сделал, что покинул страну без всяких громких заявлений и не рвется на сцену в это непростое время. «Дай Бог Валерию здоровья! Он уехал и поступил мудрее всех остальных. Взял и просто тупо свалил! И никто не тянет Леонтьева за язык, не требует от него признаний и всего прочего! Он сидит – Бродяга любви Казанова – и не «пипит», ни словечка от него», — добавил блогер в интервью Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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