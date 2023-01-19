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Ванга никогда не называла даты в своих предсказаниях

Ванга никогда не называла даты в своих предсказаниях
Друг пророчицы Ванги рассказал об ее предсказаниях. Болгарская ясновидящая Вангелия Гуштерова, более известная как Ванга, еще при жизни славилась своими предсказаниями, но и после смерти прорицательницы многие интересовались ее видениями, а сейчас они приобрели особую актуальность. В словах Ванги пытаются найти какие-то указания на решение кризиса, разразившегося в России и мире, однако близкие, лично знавшие ясновидящую, призывают не переоценивать ее пророчества. Бизнесмен Димитр Гачев, с молодости общавшийся с Вангой, рассказал, что да, предсказания прорицательницы часто сбывались, но они не были всеобъемлющими. Многое, что сегодня приписывают покойной, она на самом деле никогда не говорила. «Ванга очень четко и ясно объясняла то, что хотела донести. Не было вариантов с недомолвками. А такие вещи, например, как даты, она никогда не упоминала. Придумки — не более», — утверждает 63-летний бизнесмен. Димитр также посоветовал не обращаться к пророчествам Ванги в поисках ответов о ситуации на Украине, поскольку ясновидящая этой темы никогда не касалась. «Она про Украину вообще никогда не вспоминала. Про Россию — да, уверяла, что она воспрянет, все будет в порядке, что наступят трудные времена, но они вскоре пройдут без следа, что Болгария — душа, а Россия — тело», — поделился Гачев в беседе со StarHit. Димитр уточнил, что сам он очень трепетно всегда относился к словам Ванги и соблюдал ее рекомендации, даже если не мог понять их смысл. «Какие-то вещи она вбрасывала… До сих пор они мне непонятны. Например, 10 лет не носить очки, а в путешествиях всегда надевать белую рубашку. Был однажды смешной случай: я задержал рейс в Милане, потому что забыл рубашку белую. До сих пор в поездки надеваю только ее. Запретила пить красное вино», — признался он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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