. Ваша карта желаний: как ее составить, и почему это важно сделать в январе

Новый год многие люди связывают с обновлением, началом нового этапа жизни, новыми планами и надеждами. Чтобы они реализовались, существует эффективный метод их визуализации — составление карты желаний. Как ее лучше сделать и почему желательно успеть до конца января, рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Что представляет собой карта желаний

Карта желаний — это инструмент визуализации образов, заимствованный из древнего учения фэншуй. В его основу заложена не магия, а психологический настрой человека, работающий на подсознательном уровне.





Создание такой карты и последующая работа с ней помогают человеку сконцентрироваться на своих мечтах и желаниях, притянуть необходимые для их исполнения энергии, и силой мысли направить их в нужное русло.

То есть человек, который создал такую карту желаний и часто на нее смотрит, будет подсознательно двигаться в нужном направлении и что-то делать для того, чтобы его желания сбылись.

Как создать карту желаний

Для создания карты желаний сначала нужно составить список ваших желаний, хорошо подумав над тем, о чем вы мечтаете, чего вы хотите достичь в наступившем году, через какие события и образы будете реализовывать свои мечты.

Затем нужно найти соответствующие вашим желаниям рисунки или фотографии. Их можно вырезать из любых старых журналов, распечатать с сайтов или нарисовать самим. Эти рисунки могут быть простыми, незамысловатыми или, наоборот, сложными, составленными в композиции – это не имеет принципиального значения. Главное, чтобы они отражали ваши мечты и желания.





После этого берем лист бумаги или картона и составляем коллаж из подготовленных рисунков. Размер карты желаний может быть любой. Важно, чтобы все ваши желания, воплощенные в образы и рисунки, на ней поместились.

Из чего должна состоять карта желаний

Карта желаний должна быть поделена на девять секторов, а в центре расположен самый главный сектор под названием «Я». На это место можно поместить свою фотографию.

Вокруг него, начиная с верхнего левого угла, расположить остальные восемь секторов, каждый из которых связан с каким-то важным аспектом вашей жизни.





После того, как вы разделили лист бумаги на секторы, начинайте заполнять карту желаний соответствующими рисунками. Вначале верхний левый сектор. Разместите в нем все рисунки, символы и образы, которые вы связываете со своими материальными желаниями.

После того, как этот сектор будет заполнен, приступайте к следующему.

Что нужно учитывать при составлении карты желаний

Составлять карту желаний нужно в спокойной обстановке и хорошем настроении. Лучшее время для ее создания — новолуние и период растущей Луны. Желательно сделать это до окончания первого месяца зимы, когда происходит смена времен года по восточному календарю и прошлогодний символ года Тигр передает свои права Черному Водяному Кролику.

Не стоит стеснятся своих самых дерзких и дорогих желаний, ведь именно они будут давать вам наибольший стимул к развитию.





После того, как карта желаний будет создана и все секторы заполнены, ее необходимо активировать. Для этого ее необходимо повесить на видное место, чтобы она почаще бросалась вам в глаза.

Каждый день нужно выбирать время для того, чтобы смотреть на свою карту желаний, изучать и визуализировать ее образы, представлять, как то или иное ваше желание исполняется и что вы в этот момент чувствуете. Подъем настроения и прилив энергии в этот момент означает, что карта желаний начала работать.