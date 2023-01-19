. Вера Брежнева впервые высказалась после начала спецоперации
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Вера Брежнева впервые высказалась после начала спецоперации

Вера Брежнева впервые высказалась после начала спецоперации
Певица Вера Брежнева вышла на связь с поклонниками. Певица впервые за долгое время поделилась новыми снимками. Она не стала скрывать, что находится в удручающем состоянии. Вера Брежнева не скрывает, что жила в Москве с мужем Константином Меладзе. Однако в прошлом году певица покинула страну. Теперь она предпочитает жить в Италии, где у пары есть особняк. Зимой артистка также давала концерты. Однако в последнее время она перестала выходить на связь.  Однако 19 января Вера сообщила, что занимается домашними делами. Она забоится о дочке Саре, которая ходит в школу. На новом фото певица предстала в плюшевом домашнем костюме. Она показала исхудавшие ноги. А также бледное лицо. Брежнева нежилась в объятиях со своей собакой. 
«Очень много вопросов внутри, которые так и останутся без ответов. Снова эмоциональный спад. В такие моменты очень нужна опора. Сейчас, как никогда, чувствую ее в любви. Это то, что согревает, сохраняет смыслы. Так рада была утром снова увидеть родных, любимых людей, улыбнуться, отвести детей в школу, сыграть им на губной гармошке и просто увидеть их улыбки.  У меня эмоциональное состояние очень сказывается на теле. Сегодня болит все. Сама себе могу помочь растяжкой, дыханием, чистым питанием. Но больше всего в такое время хочется объятий и на ручки», — написала звезда. Поклонники были удивлены, увидев Веру в таком состоянии. Многие отметили, что даже не сразу ее узнали. Ноги 40-летней певицы многих напугали своей худобой. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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