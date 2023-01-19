. Вещи, люди и места, которые разрушают ваше биополе

Аура человека постоянно изменяется. Она может становиться сильнее, либо в ней могут появляться дыры. Эксперты рассказали о том, какие люди, места и предметы вокруг вас могут снижать вашу энергетику.

Поддержание сильного биополя — очень важный аспект счастья и успеха. Люди со слабой аурой часто испытывают проблемы со здоровьем, теряют удачу, внимательность, интуицию. Если вам хочется оставаться продуктивными и эффективными в делах, работе и любви, то сильное биополе вам просто необходимо. Одна из важнейших проблем, связанных с энергетикой — это её неконтролируемый расход. Старайтесь тратить свои силы на то, что действительно важно.

Самые опасные вещи, лишающие энергетики

Подарки от неприятных людей. Если кто-то сделала вам презент на день рождения или другой праздник, либо подарил что-то просто так без повода, но вы чувствуете негатив этого человека, то лучше такие подарки выбрасывать или отдавать обратно. Они заряжены ненавистью и негативом. Иногда бывают еще более опасные ситуации, когда какой-то предмет заранее заряжен темной энергетикой, чтобы высасывать из вас силы.

«Мертвые» вещи. В доме нельзя держать охотничьи трофеи, высохшие цветы, черепа и кости. Все это очень негативно влияет на ауру жилища и, как следствие, на биополе людей, которые в нем живут.

Старые книги. Ненужные книги, журналы, газеты — всё это отравляет энергетику, провоцируя появление у людей болезней, проблем с памятью и настроением. Если у вас много таких предметов, отдайте их кому-то или выбросите.

Хлам. Старая одежда, старая неработающая техника, разбитая посуда и зеркала, рваная обувь. Если у вас есть такие предметы в доме, значит нужно от них избавиться. В противном случае вас ждут проблемы с энергетикой. Они вытягивают из нас жизнь и приводят к неудачам.

Также эксперты настоятельно советуют выбросить все, что напоминает вам о неприятном опыте из прошлого. Это могут быть фотографии бывшей второй половинки, либо вещи, которые ассоциируются с событиями, принесшими вам боль и разочарование.

Люди, которые разрушают наше биополе

Энергетические вампиры. Эти люди нарочно рассказывают нам что-то неприятное, либо провоцируют нас на агрессию. Они специально делают так, чтобы вы тратили свои силы. В такие моменты они насыщаются энергией, которую вы отдаете. Это очень опасные люди, плотный контакт с которыми может полностью истощить вас.

Манипуляторы. Это очень опасные люди, которые заставляют вас делать то, чего вы делать совершенно не хотите. В итоге вы теряете не только энергию, которую могли бы потратить на себя, но еще и драгоценное время. Манипуляторы часто играют на нашем чувстве вины. Это хитрые и коварные личности, с которыми нужно прекращать общаться как можно скорее. Проблема в том, то они могут мастерски притворяться вашими товарищами и друзьями.

Люди-пессимисты. Возможно, вы сами являетесь пессимистом, но это не значит, что другие такие же люди не влияют на вас плохо. Каждый раз, когда мы слышим о том, что «всё плохо» и что лучше уже не будет, это заставляет нас гасить внутри себя пламя, которое дает мотивацию, страсть, любовь к жизни. Наша энергетика рядом с унылыми и серыми людьми угасает. Чтобы в вашем окружении было больше позитивных личностей. Нужно самим стать чуточку позитивнее.

Места, негативно влияющие на биополе

Сюда стоит отнести все возможные места, в которых будут неприятные вам люди. Если вам где-то не нравится, не терпите, а сразу же уходите. Пребывая во враждебной или негативной обстановке, вы будете терять жизненные силы и хорошее настроение медленно будет сменяться унынием, злобой, раздражением. Покидайте скорее те места, где вы ощущаете себя одинокими, либо в которых вам не по себе.

Неубранный дом. Если у вас дома хаос, грязь и всюду разбросанные вещи, то в таком доме вы не сможете нормально отдыхать и проводить время. Положительные потоки энергии попросту не будут в нем нормально циркулировать. Эксперты рекомендуют делать почаще уборку и держать дом в порядке. Это сохранит и укрепит ваше биополе.